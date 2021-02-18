В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в преддверии Дня защитника Отечества в столице проведут профилактику Вечного огня у стен Кремля.
"В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", – заявил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, к работе на таком важном и технически сложном объекте привлекаются только высококвалифицированные специалисты. На саму процедуру уходит порядка 40 минут.
Заммэра объяснил, что для профилактики потребуется снять с монумента звезду. Пламя Вечного огня перенесут на специальную временную горелку, а устройства мемориального комплекса тем временем проверят на работоспособность. В определенных случаях может потребоваться замена спирали.
Также Бирюков отметил, что бесперебойная работа Вечного огня в Александровском саду возможна за счет горелки из трех запальников. Если проблемы с функционированием комплекса все же возникают, на пульт диспетчера поступает сигнал, после чего на место выезжает аварийная бригада.
Накануне стало известно, что ко Дню защитника Отечества столичные библиотеки подготовили онлайн-марафон "Отцы и дети". Трансляция начнется в читальном зале в медиацентре парка "Зарядье", а именно в "Библиотеке издательств". Регистрация для просмотра онлайн не потребуется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: