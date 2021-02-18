В Москве проведут профилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объявил, что в преддверии Дня защитника Отечества в столице проведут профилактику Вечного огня у стен Кремля.

"В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, к работе на таком важном и технически сложном объекте привлекаются только высококвалифицированные специалисты. На саму процедуру уходит порядка 40 минут.

Заммэра объяснил, что для профилактики потребуется снять с монумента звезду. Пламя Вечного огня перенесут на специальную временную горелку, а устройства мемориального комплекса тем временем проверят на работоспособность. В определенных случаях может потребоваться замена спирали.

Также Бирюков отметил, что бесперебойная работа Вечного огня в Александровском саду возможна за счет горелки из трех запальников. Если проблемы с функционированием комплекса все же возникают, на пульт диспетчера поступает сигнал, после чего на место выезжает аварийная бригада.

Накануне стало известно, что ко Дню защитника Отечества столичные библиотеки подготовили онлайн-марафон "Отцы и дети". Трансляция начнется в читальном зале в медиацентре парка "Зарядье", а именно в "Библиотеке издательств". Регистрация для просмотра онлайн не потребуется.