Сбой в движении электричек произошел на Савеловском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на Савеловском направлении произошел сбой в движении электричек. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Отмечается, что составы следуют с задержкой до 10 минут. Причины изменений в графике пока остаются неясными.

Накануне поезда задерживались на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД. Составы следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

Также сбой произошел в движении аэроэкспрессов на Внуковском направлении. Позднее движение между Киевским вокзалом и Внуково удалось восстановить и ввести его в штатный график.