Почти 30 тысяч кв. метров недвижимости реализовали на торгах в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Порядка 29 тысяч квадратных метров недвижимости реализовали на столичных аукционах в прошлом году, рассказал глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свыше 1300 участников хотели приобрести через аукционы 242 нежилых объекта из имущественной казны города. Среднее превышение начальной стоимости каждого лота превысило 40 процентов. Это на 20 процентов больше аналогичного показателя 2017 года.

Интерес предпринимателей и частных лиц к городской недвижимости и уверенность в развитии своего бизнеса выросли. Все выставленные на торги объекты реализованы в полном объеме, отметил руководитель ведомства.

По его мнению, такая активность – итог работы города по созданию лучших условий для инвестиций. Столица много лет подряд становится лидером среди регионов России по объему отечественных и иностранных инвестиций в основной капитал.

Самые активные торги велись за лоты на первых этажах, которые располагались на первой линии, имели отдельный вход и площадь до 100 квадратных метров, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Средняя итоговая стоимость в ЦАО достигла 153 тысячи рублей за один квадратный метр, в остальных округах – 84,3 тысячи рублей. Самые популярные лоты в прошлом году находились в СВАО и САО. Реализованные на торгах объекты находятся во всех столичных округах, кроме ТиНАО. Больше всего лотов – в ЮЗАО.