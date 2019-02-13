Золотые метры. Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье

Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье, откуда берутся заоблачные цены, в какое время года лучше покупать недвижимость в области и стоит ли это делать – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: скриншот сайта ЦИАН

Самый дорогой дом, в настоящее время выставленный на продажу на сайте ЦИАН, стоит четыре миллиарда 93 миллиона рублей в поселке Барвиха в Одинцовском районе. Его площадь – 19 тысяч квадратных метров. Немного уступает в цене дом в этом же районе в поселке Николина Гора – четыре миллиарда 350 миллионов рублей, при этом площадь дома скромная – 350 квадратов. Замыкает золотую тройку ЦИАН дом за два миллиарда 350 миллионов в деревне Раздоры тоже в Одинцовском районе, площадь дома – 2,5 тысячи квадратных метров.

На сайте компании "Метриум" в поселке Барвиха выставлен на продажу дом за четыре миллиарда 600 миллионов, площадь – 3300 квадратных метров. В этом же поселке продается дом за три миллиарда 897 миллионов, на тысячу квадратов меньше – две тысячи квадратных метров. Цены на дома на Рублево-Успенском шоссе начинаются от 100 миллионов рублей.

Почему так дорого?

"Так исторически сложилось, что Рублево-Успенское шоссе – престижное, элитное направление, и дома там дороже. На этом направлении цена дома в 150 миллионов – не предел. При этом большинство домов не переоценены и интересны покупателям", – рассказала порталу Москва 24 риелтор Надежда Митишева. По ее мнению, дома на Рублевке отличаются качеством строительства, отделкой, обстановкой (в домах может быть антикварная мебель) и такими "фишками", как система "умный дом", поэтому и цены на них такие внушительные.

А по мнению управляющего директора компании "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, обеспеченные покупатели переплачивают серьезные суммы за возможность водить детей в элитную школу или находиться в одном социальном окружении.



Скриншот сайта ЦИАН

Однако риелтор Алла Вострова считает, что очень дорогие дома продаются сейчас по бросовой стоимости, а рекламные цены накручены минимум на 30 процентов. Разница между ценой предложения и рыночной стоимостью загородного дома на вторичном рынке может достигать 50 процентов и выше, подтверждает слова Востровой директор департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов.

"Сейчас люди, которые покупают "загородку", понимают ситуацию на рынке и смотрят дома за 40 миллионов, потому что могут купить за 20. Они идут и торгуются", – пояснила порталу Москва 24 Алла Вострова. По ее словам, недавно она продала за 17 миллионов дом, изначальная цена которого была 35 миллионов.

"Собственники захотели продать за 35 миллионов рублей дом в коттеджном поселке, на первой линии у дороги, где пыль и шум, хотя его рыночная цена была 26 миллионов. Продать не смогли, прошло полгода, они вернулись и решили продавать за 25 миллионов. Однако время ушло, и дом уже стоил 22 миллиона. По настоянию хозяев мы его демонстрировали за 24 миллиона, но никто не покупал. В итоге хозяева не выдержали, позвонили и спросили: "За сколько его можно выставить, чтобы продать?" Я ответила: "За 17,5 миллиона". За эту цену продали на второй день", – рассказала риелтор.

Заоблачная стоимость возникает из-за того, что собственники назначают ее, думая о том, сколько сил, времени и души вложили в этот дом. "Цена получается завышенной, продать его не могут", – отметил Илья Менжунов. С этой причиной завышения цены соглашается риелтор Алла Вострикова. "У продавцов один аргумент: "Вы знаете, сколько я сюда вложил?" Да, это так, но покупателей это вообще не волнует", – убеждена она.

Когда выходить на охоту за домом?

Скриншот с сайта ЦИАН

Поиски дома лучше всего начинать зимой, считает риелтор Надежда Митишева. По ее мнению, в это время года можно увидеть самое неприглядное и выявить все огрехи в строительстве. Но сначала перед поисками нужно определить направление и удаленность от Москвы.

"Необходимо понять, где удобнее всего будет проживать: направление и удаление от границ Москвы, чтобы было удобно добираться до места работы, школы, куда будут ходить дети. До 30 километров от МКАД обычно покупают те люди, которые рассчитывают там жить круглогодично. Более дальнее расстояние – это дачный вариант – дом на лето или на выходные дни", – рассуждает Надежда Митишева.

Посмотреть на дом в весенний паводковый период советует риелтор Алла Вострова. "В это время можно правильно определить наличие воды в той местности, где стоит дом, на придомовом участке – и сделать выводы, к чему это приведет", – отметила специалист по загородной недвижимости.

По ее мнению, самый главный враг постройки – это вода. "Если в подвале пятна на стенах, значит, сюда попадает вода. На это стоит обратить внимание, иначе придется жить в сырости", – пояснила Вострова. Она настоятельно рекомендует покупателям привозить на осмотр специалистов: строителей, инженеров, которые исследуют фундамент, подвал.

"Покупка дома – это всегда "кот в мешке", я как риелтор не могу знать всех подводных камней, поэтому поддерживаю покупателей, когда на осмотр привозят специалистов: строителей, инженеров", – рассказала эксперт.

Внимание нужно обращать на коммуникации в доме – наличие централизованной канализации, отопления, водопровода, говорит риелтор Надежда Митишева. "А потом уже узнать, насколько качественно построен дом, из каких материалов сделан, соблюдались ли все нормы строительства, есть ли техническая документация, а также фото- и видеоотчеты, по документам можно узнать о качестве жилья", – советует Митишева.

Меньше метров

Фото: depositphotos/ IdeaStudios

Самый востребованный метраж дома – 250-300 метров, отмечают риелторы, опрошенные порталом Москва 24. "Дома 500-700 метров и полторы тысячи – они сейчас даром никому не нужны. Люди стараются от них избавиться и купить дома более комфортные. В этом есть логика, потому что с большими домами придется тратить приличные деньги на его обслуживание", – пояснила Алла Вострова. Ее слова подтверждает Надежда Митишева.

"Раньше популярностью пользовались большие домостроения более 500 квадратных метров, сейчас популярны дома до 500 квадратов, но это в престижном Одинцовском районе на Рублево-Успенском шоссе. На других направлениях большой спрос на дома в 150-200 квадратных метров", – отметила Надежда Митишева. По ее данным, сейчас востребованы дома в ТиНАО.

"Для многих стало роскошью иметь и квартиру, и загородную недвижимость, а дом в ТиНАО – компромисс, московская прописка, а жилплощадь явно больше, чем квартиры, и транспортная доступность хорошая – строятся дороги, метро", – поделилась наблюдениями Митишева.

При этом искать "свой" дом можно годами. "За три года работы в загородной недвижимости, бывая в разных домах (и в очень дорогих, и в домах подешевле), я лишь однажды увидела дом, в котором я бы хотела жить, и он был в Рузском районе Московской области", – призналась Вострова.

Дом или квартира?

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Дом – это не всегда лето-шашлыки-клумбы. Он, как корабль, требует грамотного капитана и послушную команду, считает предприниматель Анна с семилетним стажем круглогодичной жизни за городом.

"Гостиная в нашем доме – 75 квадратных метров. Это площадь нашей городской трехкомнатной квартиры. Осознаю это каждый раз, когда мою пол или затеваю серьезную большую уборку. И это не навязчивая городская пыль, а это последствия растопки камина, сажа, шастанье собаки с участка в дом постоянно. Но нет ничего лучше выйти утром с чашкой кофе в пижаме на улицу и сесть на скамейку, которую ты сам сделал, завернуться вечером в плед у камина и обсуждать с мужем будущую веранду или копчение рыбы на уличной печке", – делится впечатлениями домовой жизни с порталом Москва 24 Анна.

По ее мнению, если пара с трудом пережила ремонт в квартире, то испытание домом эта семья не пройдет. "Дом требует ежедневного внимания. Представьте, что это вечный ремонт", – предупреждает она.

В собственном доме придется забыть о коммунальных службах, отмечает реставратор мебели Андрей, живущий в доме с 1998 года. "Потек кран – ты один. Сломался котел в минус двадцать, чинишь самостоятельно. Да просто снегом все завалило, берешь лопату – и в бой. Необязательно все уметь самому, но тогда это дополнительные расходы. Надо иметь своих ремонтников, кому ты доверяешь. А это деньги", – подчеркнул он.

По его мнению, следует понимать, что цивилизация заканчивается примерно в двадцати километрах от МКАД. "Поликлиники есть, магазины тоже, даже торгово-развлекательные центры можно найти. Но если есть болячка, связанная с регулярным получением бесплатных лекарств, например, диабет или астма, то начинаешь понимать смысл слов "работать на лекарства". Цены в магазинах раза в полтора выше московских", – предупреждает опытный домовладелец. Он убежден, что перебираться за город есть смыл тогда, когда есть стабильный доход и возможность трудиться на удалении.

Самое тяжелое в загородном доме – это необходимость ездить каждый день на работу в Москву, а с годами это становится все сложнее, признается журналист Иван, перебравшийся пять лет назад из городской квартиры в Подмосковье.

"Напрягают пробки, сложность проезда, особенно в дожди и снегопады, а летом магистрали забиты дачниками. Если бы мне нужно было ездить в Москву пять раз в неделю на работу к девяти утра, я бы не смог жить за городом. Поскольку я езжу два-три раза в неделю к часу и ненадолго, стараюсь миновать часы пик, то могу себе позволить жизнь в доме", – отметил Иван.

По его подсчетам, загородный дом в обслуживании обходится в три раза дороже жилья в столице. "За московскую квартиру площадью 70 метров я плачу 10-12 тысяч в месяц, за дом – воду, отопление, свет, вывоз мусора, страховку, налог на землю, налог на дом – как минимум 30 тысяч", – подсчитал специально для портала Москва 24 Иван. При этом даже большая квартира сейчас ему кажется тесной по сравнению с двухэтажным домом с участком.

Финансист Александр два года назад продал недвижимость в Москве и купил загородный дом, о своем поступке не пожалел. "Свежий воздух, нет пробок в локальных поездках. Тишина и белый снег, водохранилище в пяти минутах ходьбы. Площадь моего дома – 500 квадратных метров, в Москве за квартиру такой площади заплатишь больше миллиона даже в самом непрестижном районе", – рассказал порталу Москва 24 Александр.

Однако в собственном жилье в Подмосковье ему пришлось столкнуться с дорогой коммуналкой, отсутствием центральных систем отопления, канализации, энергоснабжения.

"Дом отапливается зимой газом, и отопление выходит дорогим, а при проблемах с канализацией, электричеством сантехника и электрика приходится искать самому", – посетовал Александр. Подруга Александра Евгения отметила также, что от дома не уехать далеко и надолго. "Вдруг что-то протечет, придется возвращаться. И еще часто выключают свет и воду. И не всегда понятно, когда включат", – пояснила она.

Загородный дом требует постоянного поддержания его в порядке, требует внимания, а на это нужны деньги, время и способности, поэтому после пятилетнего проживания в доме светский журналист Феликс перебрался в квартиру, а в дом приезжает на выходные. "Много времени тратится на дорогу до Москвы, дорогой вывоз мусора, рядом нет хороших магазинов", – перечислил он минусы загородной жизни. При этом Феликс отметил и радости дома – тишину, хорошую экологию и пикники на улице.

Кстати, средняя стоимость коттеджа к концу 2018 года снизилась на 37 процентов на вторичном рынке загородной недвижимости.

Сейчас, по данным компании ИНКОМ–Недвижимость, средняя цена коттеджа – восемь миллионов рублей, а блокированного дома – 11 миллионов, средняя стоимость дачи – 5,3 миллиона. "При этом на семь домов из 10, выставленных на продажу, завышена цена. Дачи хорошо продаются при условии наличия коммуникаций и стоимости до 1,5 миллиона рублей", – резюмирует директор департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Антон Архипов.