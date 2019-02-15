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11:39

Названа самая низкая цена аренды квартиры в Москве

недвижимость

11:39

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Самая низкая цена аренды квартиры в Москве (за исключением ТиНАО) составляет 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании "ИНКОМ-Недвижимость".

"В феврале два участника ТОПа расположены в пешей доступности от станций метро или Московского центрального кольца (МЦК). Самая низкая ставка, 20 тысяч рублей, у лота в панельном пятиэтажном доме в районе Коптево (САО)", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

На втором месте самых дешевых арендных квартир оказалась однушка в 16-этажном доме на улице Хабаровская в семи минутах транспортом от станции метро "Щелковская" за 23 тысячи рублей в месяц. А третью позицию занимает объект со стоимостью найма 24 тысячи рублей в месяц. Это однокомнатная квартира со свежим косметическим ремонтом на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Ташкентская, в семи минутах транспортом от станции метро "Кузьминки".

Ранее специалисты назвали стоимость самой дорогой московской квартиры, сдаваемой в аренду. Арендная ставка самой дорогой квартиры доходила до 650 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 215 квадратных метров расположена в клубном ЖК "Новая Остоженка" в 1-м Зачатьевском переулке недалеко от станции метро "Кропоткинская". В стоимость также входит машино-место в подземном паркинге.

На втором месте оказалась квартира, которую можно арендовать за 600 тысяч в месяц. А третью строчку рейтинга заняла квартира со стоимостью аренды 500 тысяч рублей. Она находится в ЖК "Парк Палас" в Хилковом переулке, в районе станции метро "Парк культуры".

недвижимость

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