Канадская художница представит в Москве недельный перфоманс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Канадская художница Эмма Уолтрад Хаус с 26 февраля по 3 марта представит в столице в Культурном центре ЗИЛ недельный проект под названием "Партитура для каждого дня".

В основе творчества художницы – синтез хореографии и перформанса, видео, скульптуры, звука, 2D-медиа. Художница будет исследовать пространства Культурного центра ЗИЛ и приглашать посетителей стать участниками представления, передает портал мэра и правительства Москвы.

На создание перформанса ее вдохновил план здания Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz в Берлине. Уолтрад Хаус создала свои альтернативные хореографические планы – рисунки на полу в виде партитур.

Ранее стало известно, что музей художника Ильи Кабакова, посвященный московским концептуалистам, планируется открыть в Москве в 2020 году.