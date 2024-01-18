Аналитики назвали линии метро Москвы с наибольшими предложениями на вторичном рынке жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Филевская линия московского метро стала лидером по объему предложений квартир на вторичном рынке – на станцию в среднем приходится 71 объявление, заявили аналитики сервиса "Домклик", рассмотрев объявления о продаже недвижимости в окрестностях станций метро.

Второе место заняла Кольцевая линия (59 объявлений на станцию). На третьей позиции оказалась Замоскворецкая линия (57 объявлений на станцию). Отмечается, что за последние три года объем предложения готового жилья возле линий метро увеличился в основном в 3–4 раза, а в топ-5 по количеству объявлений вошли Филевская, Замоскворецкая, Калужско-Рижская, Кольцевая и Солнцевская линии.

Инфографика: "Домклик"

Ранее занимавшая первое место по количеству предложений Большая кольцевая линия метро в 2023 году опустилась в конец рейтинга: рынок объявлений увеличился всего в 1,5 раза, отмечают аналитики.

Таким образом, по данным экспертов, большинство станций, лидирующих по предложению готового жилья, расположено в центре Москвы, однако за МКАД также встречаются станции с большим количеством объявлений. Например, "Солнцево" (Солнцевская линия), "Бунинская Аллея", "Улица Скобелевская" и "Улица Старокачаловская" (Бутовская линия), а также "Некрасовка" (Некрасовская линия).

Инфографика: "Домклик"

Самая высокая стоимость квадратного метра готового жилья отмечается в центральной части Москвы. Среди станций с наибольшим объемом предложения – "Парк культуры" (1,3 миллиона рублей) и "Кропоткинская" (1 миллион рублей) Сокольнической линии, а также "Парк культуры" Кольцевой линии (1 миллион рублей).

"Расположение станций метро оказывает ключевое влияние на стоимость готового жилья. Если на каждой линии метро взять топ-3 станций с наибольшим объемом предложения, выяснится, что квадратный метр в столичном центре стоит выше 500 тысяч рублей", – отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

В свою очередь, наиболее дешевое жилье находится возле станций метро за МКАД. Самую низкую цену за квадрат можно встретить рядом с "Бунинской Аллеей" Бутовской линии (239 тысяч рублей) и "Некрасовкой" Некрасовской линии (243 тысячи рублей). Эти станции находятся в районах с невысокой стоимостью недвижимости – Южном Бутово и Некрасовке соответственно.

Ранее сообщалось, что Москва в 1,5 раза перевыполнила план ввода недвижимости в 2023 году. Специалисты ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, в 2023-м в городе ввели в эксплуатацию 296 жилых корпусов площадью 6,24 миллиона квадратных метров, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности.