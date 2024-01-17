Эксперт заявил, что ипотека в РФ может стать "предметом роскоши"

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Если в России примут законопроект о праве Центробанка РФ ограничивать кредитным организациям выдачу ипотеки, жилищные займы станут "предметом роскоши", сообщает телеканал "360" со ссылкой на эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуту.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается наделить ЦБ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки. Инициаторами законопроекта стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Важность законопроекта они аргументировали необходимостью снижения рисков в связи с серьезным ростом цен на строящееся жилье.

"Если Центробанк увидит, что у конкретного банка большое количество заявок на ипотеку, и они исходят не по методике, то введет какие-то санкции. Не думаю, что это будет повсеместно, потому что Центробанк один, а банков у нас много. И регулировать каждого клиента просто невозможно", – пояснил эксперт.

По мнению специалиста, новое предложение станет мерой ужесточения ипотеки. После этого, уверен он, кредиты на жилье станут еще более недоступными для граждан, ипотека будет считаться элементом роскоши.

Ранее эксперты заявили, что в России в 2024 году упадет спрос на ипотеку. Они уверены, что при самом негативном сценарии падение выдачи ипотечных кредитов может составить до 30%, однако реалистичным прогнозом аналитики считают 20–25%.



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