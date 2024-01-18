Строительство дома по реновации на 116 квартир завершено в Царицыне

Фото: stroi.mos.ru

Строительство нового дома по программе реновации в столичном районе Царицыно завершено. Новостройка находится по адресу Пролетарский проспект, дом 14А. Об этом заявил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в доме 116 квартир, из которых 18 – однокомнатные, 80 – двухкомнатные и 18 – трехкомнатные. Еще два жилых помещения адаптировали для маломобильных москвичей.

Первый этаж нежилой. Там откроются магазины, аптеки, кафе и другие объекты. В вестибюле новостройки оборудовали колясочную, кладовую и зону с почтовыми ящиками. Также там установили три лифта, один из которых будет спускаться на подземную парковку на 36 машино-мест.

Новый дом оснащен системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Во дворе новостройки сделали две детские и одну спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее сообщалось, что в Перове достроили новостройку по реновации. Она расположена по адресу улица Плющева, дом 15, корпус 3. Всего в доме 210 квартир, четыре из которых оборудовали для маломобильных жителей.

До этого возведение дома по реновации закончилось в Кузьминках. Новому зданию Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. Как рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков, площадь новостройки превышает 21 тысячу квадратных метров, всего там 189 квартир, из которых две оборудовали для маломобильных граждан.

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