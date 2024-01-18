Офисный центр с общественными зонами появится в Обручевском районе

Фото: stroi.mos.ru

Офисный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров планируется построить на Старокалужском шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в комплексе будет более 9 тысяч квадратных метров офисов и зона общественных помещений. Также проект предусматривает паркинг на 44 машино-места, гостевую парковку и прогулочную зону с местами для отдыха. Ожидается, что реализация проекта позволит создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест.

Офисный центр разместится на пересечении Старокалужского шоссе с улицей Академика Челомея. Он войдет в состав жилого комплекса AFI Park "Воронцовский".

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство объекта на территории жилого комплекса создаст дополнительные возможности для развития бизнеса и возможность работы рядом с домом, которая снизит необходимость поездок в центр города.

Ранее в Южном административном округе столицы завершилось строительство жилого дома по адресу улица Корабельная, дом 1. Объект площадью 96,5 тысячи квадратных метров построен за три года.

Также офисный квартал из трех корпусов переменной этажности появится на севере столицы. Объект планируют построить по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2 в Хорошевском районе.

Общая наземная площадь корпусов составит 89 тысяч квадратных метров. Реализация проекта создаст около 9 тысяч новых рабочих мест.

Девять культурных объектов построят в ТиНАО до 2028 года