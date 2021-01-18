Здание спортшколы "Серебряные акулы" на северо-западе столицы отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проектную документацию для проведения капитального ремонта в здании спортивной школы "Серебряные акулы" согласовали. Учреждение находится на северо-западе города, заявили представители Москомэкспертизы.
Спортшкола расположена в Хорошёво-Мнёвниках по адресу улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3.
"В спортивной школе в районе Хорошёво-Мнёвники обновят внешнюю отделку, восстановят инженерные системы и отремонтируют внутренние помещения", – уточнили в комитете города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Руководитель ведомства Анна Яковлева добавила, что в рамках программы "Спорт Москвы" в этом году намерены ввести в эксплуатацию около 10 объектов общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров.
Школу "Серебряные акулы" возвели по индивидуальному проекту, там обновят облицовку стен и цоколя здания.
"Внутренние работы предполагают частичную замену отделки помещений в уровне первого этажа в соответствии с их заданием на проектирование и функциональным назначением. Также проектная документация включает устройство покрытия пола вокруг ледовой арены", – сказали в Москомэкспертизе.
В рамках внутренних работ выполнят частичную замену отделки помещений в уровне первого этажа. Ожидается также ремонт систем водоотведения и отопления здания школы.
Ранее говорилось, что физкультурно-спортивный центр "Экстрим" в Москве капитально отремонтируют. На цокольном этаже объекта места замачивания обработают антигрибковым составом.
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