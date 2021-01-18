Академия Глазунова получит новый учебно-выставочный корпус

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Академия Ильи Глазунова получит новый учебно-выставочный корпус, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

"Это поистине замечательная новость, что у академии Ильи Глазунова появится свой учебно-выставочный корпус. Конечно, это будет абсолютно новое здание, однако воссоздается планировочная структура, а также сохраняется фасадная стилистика оригинального проекта Курдюкова-Шухова от 1910 года. Внутри будут помещения хранилища, выставочный зал, мастерские", – рассказал Кузнецов.

Корпус площадью порядка пяти тысяч квадратных метров возведут по адресу улица Мясницкая, владение 21/8, строение 1. Он будет иметь три наземных этажа и два подземных. На первом этаже появится крытый переход в существующее здание академии.

"Отдельного внимания заслуживает выставочный зал, пространство которого будет освещаться в дневное время за счет светового фонаря. Его и кровельные фонари по периметру третьего этажа воссоздадут по чертежам Шухова", – добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, что в зале будут выставляться преимущественно дипломные работы студентов. По его словам, здание подстроят под маломобильных граждан, чтобы они без труда могли попасть на все этажи. Также вся информация будет публиковаться на языке Брайля, а у входных дверей установят звуковые маячки.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс с фасадами, напоминающими чешую фантастического животного, построят на западе столицы. Здание возведут в Багратионовском проезде, владении 5. Это будут два здания высотой 11 и 58 этажей. Оба корпуса соединит двухуровневый подземный паркинг на 284 машино-места.

