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Москва 24

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Город

14:48

Новый дом на 131 квартиру появится в Лианозове

город реновация строительство

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Лианозове построят новый дом на 131 квартиру в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу улица Илимская, владения 1-3, район Лианозово, Северо-Восточный административный округ Москвы", – отмечается в сообщении.

Также сказано, что в квартирах будет сделан полный косметический ремонт, кроме того, будут установлены сантехника, кухонные плиты и осветительные приборы.

В холле здания расположатся вестибюль, лифт, помещение для колясок, комната консьержа и технические помещения. В нежилой части здания разместят центр информирования населения.

Помимо этого, планируется благоустроить дворовую территорию. В частности, по проекту намерены возвести детские и спортивные площадки, а также обустроить зоны отдыха, где разместятся скамейки и малые архитектурные формы.

Также дом будет оснащен подземной стоянкой для машин, которая сможет вместить 115 автомобилей. Еще 30 транспортных средств удастся поставить у самого дома.

Ранее стало известно, что по реновации в 2020 году построят 65 домов. Всего под программу в Москве попали более пяти тысяч зданий. Теперь более миллиона москвичей ожидает переезда в новые квартиры.

По программе реновации в 2020 году построят 65 домов

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