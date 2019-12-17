ЦОДД украсил служебные автомобили к Новому году

Фото: пресс-служба ЦОДД

В преддверии Нового года Центр организации дорожного движения запустил тематические автомобили. На столичных улицах появилось несколько машин, украшенных наклейками и поздравлениями москвичей, сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Столица вовсю готовится к встрече Нового года. В гармонии с праздничной Москвой оказались и некоторые автомобили Центра организации дорожного движения. На дорогах горожанам могут встретиться "новогодние" парконы и фургоны службы эксплуатации ЦОДД", – говорится в сообщении.

В нынешнем году украсили два мобильных комплекса фотовидеофиксации и две "Газели", на которых ездят мастера по ремонту объектов инфраструктуры.

Автомобили украшены рисунком в стиле, который использует транспортный комплекс для оформления тематических поездов метро и наземного транспорта.

Тематические автомобили будут курсировать по улицам города весь декабрь и январские праздники.

Кроме того, в преддверии Нового года праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ, а на территориях красуются фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями.

Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.

