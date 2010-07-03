Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Напольную ярко-желтую навигацию начали тестировать на Филевской линии метро, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Разметку нанесли на обновленных станциях "Фили" и "Багратионовская", передает ТАСС. Контрастные полосы будут показывать, на каком расстоянии от края платформы безопасно находиться во время прибытия поезда, а стрелки – где будут открываться двери вагонов.
Благодаря новой разметке пассажиры смогут заранее подойти к месту открытия дверей. Яркий цвет сделает указатель заметнее.
Тестирование будет длиться в течение месяца. Специалисты будут следить за стойкостью краски и принимать отзывы от пассажиров. Если пилотный проект окажется удачным, разметку нанесут на платформы всех наземных станций голубой ветки.
Успешным подобный проект был на МЦК. На платформах нанесли не только места остановки вагонов, но и пиктограммы, обозначающие места для пассажиров в инвалидных колясках и пассажиров с велосипедами. Разметку на всех станциях МЦК нанесли по просьбе москвичей.
Напольную навигацию начали тестировать на Филевской линии метро
Ремонтные работы на Филевской линии начались в конце октября 2016 года. Все платформы и вестибюли наземных станций открыты для пассажиров.
Площадь вестибюлей увеличили. Вместо обычных стекол там установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты, благодаря которым в метро зимой будет теплее, а в жару – прохладнее. Площадь навесов, защищающих от солнца, дождя и снега стала больше. По ветке запустили новые инновационные поезда "Москва", что позволило увеличить число пассажирских мест на 20%.
Главное новшество наземных станций – инфракрасные излучатели тепла на платформах. Они создадут замкнутый тепловой контур, что исключит обледенение платформ зимой и сделает ожидание поездов более комфортным. До конца года Филевскую линию оборудуют лифтами для маломобильных граждан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: