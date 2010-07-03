Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Напольную ярко-желтую навигацию начали тестировать на Филевской линии метро, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Разметку нанесли на обновленных станциях "Фили" и "Багратионовская", передает ТАСС. Контрастные полосы будут показывать, на каком расстоянии от края платформы безопасно находиться во время прибытия поезда, а стрелки – где будут открываться двери вагонов.

Благодаря новой разметке пассажиры смогут заранее подойти к месту открытия дверей. Яркий цвет сделает указатель заметнее.

Тестирование будет длиться в течение месяца. Специалисты будут следить за стойкостью краски и принимать отзывы от пассажиров. Если пилотный проект окажется удачным, разметку нанесут на платформы всех наземных станций голубой ветки.

Успешным подобный проект был на МЦК. На платформах нанесли не только места остановки вагонов, но и пиктограммы, обозначающие места для пассажиров в инвалидных колясках и пассажиров с велосипедами. Разметку на всех станциях МЦК нанесли по просьбе москвичей.

Напольную навигацию начали тестировать на Филевской линии метро

Ремонтные работы на Филевской линии начались в конце октября 2016 года. Все платформы и вестибюли наземных станций открыты для пассажиров.

Площадь вестибюлей увеличили. Вместо обычных стекол там установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты, благодаря которым в метро зимой будет теплее, а в жару – прохладнее. Площадь навесов, защищающих от солнца, дождя и снега стала больше. По ветке запустили новые инновационные поезда "Москва", что позволило увеличить число пассажирских мест на 20%.

Главное новшество наземных станций – инфракрасные излучатели тепла на платформах. Они создадут замкнутый тепловой контур, что исключит обледенение платформ зимой и сделает ожидание поездов более комфортным. До конца года Филевскую линию оборудуют лифтами для маломобильных граждан.