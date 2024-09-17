Определен победитель торгов на право комплексного развития участка в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Победителем торгов на право комплексного развития участка в Коптеве, который расположен вблизи платформы Лихоборы Московского центрального кольца и вплотную примыкает к проезду Черепановых, стала компания из Чеченской Республики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В торгах на право реорганизации территории в Коптеве участвовали четыре компании из Москвы, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики. Победителем стала компания "Гео-Инвест". Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 264 миллиона рублей. Предполагается, что по итогам реорганизации площадки будет создано более 700 рабочих мест.

"По проекту инвестору предстоит возвести на участке культурно-досуговые учреждения, кафе, рестораны и магазины – всего 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Помимо строительства новых зданий планируется сохранение текущих объектов, включая каток", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что проекты по программе комплексного развития территорий очень популярны среди инвесторов, а конкуренция на таких аукционах составляет в среднем по четыре участника на лот. К торгам допускаются только предприниматели, подтвердившие аналогичный опыт и финансовую стабильность, а побеждает тот, кто предложит наибольшую стоимость.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о редевелопменте двух участков в районе Ивановское по программе КРТ. Они расположены на Прокатной улице, общая площадь составляет 2,4 гектара. На их месте возведут около 45 тысяч "квадратов" недвижимости, включая жилье, спортивный комплекс, многофункциональный центр и общественно-деловые здания, что позволит создать более 450 новых рабочих мест.

До этого стало известно о том, что на столичных стройках опробуют проект по снижению шума. Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что шум на строительных площадках может вызвать проблемы со здоровьем у москвичей. В связи с этим департамент природопользования предложил три метода поддержки тишины на стройках: от закупки тихого строительного оборудования до применения средств шумопонижения.