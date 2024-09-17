В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное театральной жизни Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое голосование началось в проекте "Активный гражданин". Его участникам предстоит выбрать наиболее интересные и познавательные маршруты, посвященные театральной жизни Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Подготовкой этих прогулок занимались представители туристического сервиса Russpass. На выбор участников голосования предлагаются маршрут по улицам города рядом с Садовым кольцом, прогулка, в которую вошли различные музеи, театры и усадьбы, а также семейные маршруты с посещением Театра сказок и "Уголка дедушки Дурова", лего-города и Театра кукол.

Кроме того, объектами для проекта маршрутов стали Большой театр, Московский театр оперетты, Театр наций, станция метро "Чистые пруды" и городской амфитеатр на Хохловской площади.

Москвичи, которые захотят выразить свое мнение в рамках голосования, смогут ознакомиться с описанием маршрутов во время выбора вариантов. Отдать свой голос они могут за пять понравившихся прогулок.

Подготовкой голосования занимались комитет по туризму Москвы и проект "Активный гражданин".

Между тем в голосовании "Активного гражданина" за лучшее мороженое Москвы уже приняли участие свыше 200 тысяч человек. Желающие могут до конца сентября выбрать по три варианта в номинациях "Мороженое эскимо", "Мороженое в стаканчике", "Мороженое в вафельном рожке", "Мороженое "Лакомка", "Десерты" и "Торт-мороженое".

