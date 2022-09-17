Памятные знаки в честь Челябинска и Магнитогорска открыли на востоке Москвы

Фото: vk.com/vaonews
Памятные знаки, которые посвятили Челябинску и Магнитогорску, открыли в Ивановском на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры округа.
По словам префекта ВАО Николая Алешина, знак будет напоминать горожанам о промышленной мощи и человеческом потенциале, которые есть в этих регионах.
"Восточный округ тесно дружит с городами Урала. Много улиц на Востоке носят названия его городов. Кроме улицы Челябинская и Магнитогорская, это Златоустовская, Уральская, Оренбургская, Курганская", – отметил Алешин.
В субботу, 17 сентября, по случаю этого события в Ивановском состоялся праздник. Его тематикой стали достижения уральских городов. Для гостей прошел также концерт артистов – уроженцев Челябинской области – и массовый "Забег дружбы".
Праздник улиц состоялся в Ивановском на востоке Москвы
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