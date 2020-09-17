Парк "Лосиный остров" сделает вход платным

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В национальном парке "Лосиный остров" введут плату за посещение для физических лиц. Об этом сообщается на сайте парка.

Бесплатным вход будет для инвалидов и участников ВОВ, военнослужащих-героев боевых действий и героев труда, детей-инвалидов, детей дошкольного и школьного возраста, детей-сирот, малоимущих, пенсионеров и многодетных родителей.

Пресс-служба отмечает, что такая мера направлена на снижение антропогенной нагрузки и организацию регулирования посещения особо охраняемой природной территории.

Вырученные деньги направят на развитие национального парка.

Полную информацию о плате со списком льготных категорий обещали разместить на сайте и в соцсетях "Лосиного острова". Также будут установлены информационные стенды на территории парка.

Ранее в "Лосином острове" выбрали имена двум лосятам-сиротам, которых нашли дачники в Ярославской области. На народном голосовании было решено назвать детенышей Каем и Гердой.