Замеченного в Перове лося отправят в парк "Лосиный остров"

Фото: Москва 24
Обнаруженного в Перове лося планируется отправить в национальный парк "Лосиный остров". Об этом Агентству "Москва" рассказали представители столичного парка.
"Сигнал поступил ранним утром от жителей дома 35 по улице 1-й Владимирской. На месте происшествия работают сотрудники "Лосиного острова", департамента природопользования Москвы, управы, МЧС и Росгвардии. Ситуация находится под контролем", – заявили в пресс-службе парка.
По данным представителей парка, лось был возрастом около двух-трех лет и, чтобы переместить его на биостанцию, требовалось животное предварительно обездвижить.
Ранее двух лосят-сирот выходили на биостанции в столице. Изможденных детенышей нашли дачники в Ярославской области.
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