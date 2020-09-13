Дептранс предупредил автомобилистов о появлении лосей на дорогах столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водителям следует быть аккуратными, так как с приходом осени на дорогах города могут появляться лоси. Об этом рассказали представители департамента транспорта столицы в Telegram.

"Уже в трех разных частях Москвы водители замечали лосей на дорогах, и это не предел. Дело в том, что осенью у сохатых начинается гон – животные активно ищут пару", – предупредили в Дептрансе.

Так, по информации ведомства, одного лося встретили москвичи при попытке перейти МКАД в районе Химок. При этом в департаменте обратили внимание, что через столичные магистрали перебегают кошки и собаки, которые в сезон дождей начинают прятаться под стоящими машинами.

"Будьте внимательны на дорогах и берегите наших друзей", – добавили в Дептрансе.

Ранее полицейские вернули замеченного в Перове лося в парк "Лосиный остров". Сохатый успел погулять по дворам района, поесть яблок и перейти дорогу в неположенном месте.