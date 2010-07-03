Надземный переход построят через ж/д пути Смоленского направления

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Надземный пешеходный переход построят через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, владения 13, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

122-метровый переход будет иметь стандартную железобетонную конструкцию с крытым павильоном. Снаружи опоры выкрасят в светло-серый цвет. Помимо лестничных спусков, предусмотрен лифт.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый запредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, переход позволит попасть к территории ЖК Match point, на улицу Василисы Кожиной и к волейбольному центру.

Кроме того, переход будет выполнять важную связующую роль между железной дорогой и Северным дублером Кутузовского проспекта.

Строительство балочного моста на северо-западе столицы планируют завершить до конца текущего года. Пролетные строения моста возводятся со стороны улицы Народного Ополчения и со стороны улицы Нижние Мнёвники.