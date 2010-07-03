Балочный мост на северо-западе столицы планируют достроить до конца года

15:28
15:28
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Строительство балочного моста на северо-западе столицы планируют завершить до конца текущего года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Пролетные строения моста возводятся со стороны улицы Народного Ополчения и со стороны улицы Нижние Мнёвники. Подпорные стенки уже готовы, на возведенном участке со стороны улицы Нижние Мнёвники смонтированы барьерные ограждения и уложен асфальтобетон. Сейчас проводятся работы по стыковке над руслом канала двух участков", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра отметил, что возведение моста станет завершающим этапом Северо-Западной хорды, а также улучшит транспортную ситуацию в районах Хорошёво-Мнёвники, Крылатское, Кунцево, Можайский и Очаково-Матвеевское.
По словам Хуснуллина, протяженность моста составляет 600 метров по три полосы движения в каждом направлении.
Предполагается, что благодаря этому мосту увеличится пропускная способность транспорта на этом участке дороги до 30%.
Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов Москвы – Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного. Протяженность дорог хорды составит 83 километра. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе, разгрузит центр Москвы и свяжет между собой периферийные районы. На новой магистрали будет два моста, семь тоннелей, 30 пешеходных переходов и 16 эстакад.
Строительство эстакады на Северо-Западной хорде
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