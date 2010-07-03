Танцы и лекции стали самыми популярными занятиями на площадках "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Площадки возле медицинских павильонов "Здоровая Москва" за сезон посетили около 260 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работали 13 площадок с конца июня до 15 сентября. За это время на них было проведено более 4,5 тысячи мероприятий. Самыми популярными стали площадки в Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино", сквере "Надежда" и в парке "Ангарские пруды".

Среди занятий любимыми для жителей столицы стали танцы, лекции и фитнес. Среди танцевальных направлений чаще всего горожане выбирали зумбу, хип-хоп и микс-денс. Эти уроки посетили более 7,8 тысячи человек. На фитнес и кросс-фит сходили более 6 тысяч человек. Свыше 4,9 тысячи человек посетили уроки йоги, а гимнастикой на площадках занимались более 4,5 тысячи горожан.

Помимо этого, на площадках "Здоровой Москвы" прошло более 400 встреч с психологами. Врачи рассказывали о психологическом благополучии человека, общении и конфликтах, отношениях в семье, личностном развитии и отношениях с любимыми людьми.

Также лекции о правильном питании, позитивном мышлении, уходе за больными, воспитании детей читали известные врачи, спортсмены и активисты здорового образа жизни.

Хотя 13 площадок "Здоровой Москвы" закрылись, медицинские павильоны продолжают работу. Пройти диспансеризацию и получить консультацию врача можно до начала октября. Для этого достаточно взять с собой паспорт или права. Медицинское обследование по времени займет не больше часа, а результаты анализов придут на электронную почту.

46 павильонов "Здоровая Москва" должны были прекратить свою работу 15 сентября. Обследование в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха прошли уже более 300 тысяч москвичей.