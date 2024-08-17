Модернизацию более чем 2 км газопроводов провели в Беговом и Тверском районах

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабную модернизацию газопроводов низкого и среднего давления на 5-й улице Ямского Поля и на улице Правды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За год специалисты "Мосгаза" реконструировали на этих участках более двух километров газовой сети. Вместо старого стального газопровода они проложили новый полиэтиленовый – высокопрочный и адаптированный к перепаду температур.

Работы проводились с применением метода санации, что позволит продлить срок эксплуатации конструкции еще на 40 лет. Модернизацию вели без отключения потребителей от газоснабжения.

Эти газопроводы снабжают промышленные предприятия, жилые дома Бегового и Тверского районов, малые котельные ПАО "МОЭК", общеобразовательные, медицинские учреждения, а также промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

В мае специалисты АО "Мосгаз" модернизировали порядка двух километров инженерной сети газопровода низкого давления на улице Маршала Рыбалко в московском Щукине.

Специалисты заменили проложенные еще в прошлом веке трубы на современные, полиэтиленовые. Работы прошли без отключения потребителей. При замене инженерной сети использовали материалы и трубопроводы российского производства, которые отвечают современным требованиям безопасности. В результате газовые сети на объекте стали надежнее. Также увеличилась пропускная способность газораспределительной сети Щукина и округа в целом.