Выставка "Станция Манеж" в Москве заработает для посетителей 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Станция Манеж" заработает для посетителей 19 августа. Она представляет собой большое пространство площадью более 9 тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Москвичи смогут увидеть вагоны поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0", голограмму, прокатиться на макетах вагонов поездов и освоить профессию машиниста на симуляторе.

Выставка будет мультимедийной и интерактивной. Посетителям разрешат потрогать и сфотографировать экспонаты.

Для детей откроется отдельная зона, где будут проводить мастер-классы и викторины с подарками от Транспортного комплекса и Союзмультфильма. Они смогут получить билеты на выставку "Жить дружно" и в "Союзмультпарк".

Выставка "Станция Манеж" будет работать в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные – с 11:00 до 21:00.

"Мы старались организовать выставку так, чтобы было интересно всем: и взрослым и детям, экспертам и простым жителям. Мы рассказываем о достижениях Московского транспорта, его истории и будущем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что фотовыставка, посвященная жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, открылась в переходе между станцией московского метро "Ленинский проспект" и станцией Площадь Гагарина МЦК. Она состоит из работ участников конкурса "Без барьеров". Экспозицию приурочили к 35-летию Всероссийского общества инвалидов.

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы