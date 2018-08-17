Граффити с Чебурашкой появится на электрощитовых Москвы в память об Успенском

Фото: кадр из мультфильма "Крокодил Гена", режиссер Роман Качанов
Граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями "Простоквашина" появятся на электрощитовых города в память об Эдуарде Успенском. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальник отдела капитального ремонта ГУП "Москоллектор" Максима Ртищева.
Он отметил, что дизайн граффити с Чебурашкой и Геной уже утвержден. Они появятся во вторник, 21 августа, на электрощитовых во дворах домов, рядом с детскими площадками. Сейчас рабочие готовят поверхность строений. Всего художники нанесут 20 рисунков.
По словам Ртищева, дизайн проектов с изображениями героев "Простоквашино" согласуют до конца следующей недели.
Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание. Известность и всенародную любовь писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино. Всего автор причастен к созданию около 60 мультипликационных фильмов.
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