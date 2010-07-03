Участников "Московского долголетия" пригласили на ретродискотеку

09:12
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В четверг, 18 июля, участников "Московского долголетия" приглашают на спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы. Также для них пройдут концерты и ретродискотека, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В Бирюлевском дендропарке, который находится по адресу: Липецкая улица, владение 5А, пройдет ретродискотека Movie Star. Для гостей прозвучат известные песни, под которые можно будет потанцевать. Начало запланировано на 16:00.
Фестиваль Handmade Art состоится в 14:00 в Таганском парке. В программе – выступления музыкальных и танцевальных коллективов ЦАО и мастер-классы по хендмейду.
Территориальный центр социального обслуживания "Чертаново" приглашает на открытый урок по рисованию гуашью. Занятие пройдет в филиале "Чертаново Центральное". Начало в 13:00.
В Зеленограде состоится выступление группы "Арабеск". Коллектив не раз становился победителем и лауреатом окружных и городских вокальных конкурсов. Концерт пройдет в филиале "Солнечный" территориального центра соцобслуживания "Зеленоградский".
Более подробное расписание мероприятий на 18 июля можно посмотреть на mos.ru.
25 июля в парке "Сокольники" пройдет танцевальный марафон для москвичей старшего поколения. Он станет кульминацией отборочных соревнований по танцам в рамках программы "Московское долголетие".
С 10:00 до 20:00 за главные призы марафона будут бороться 220 пар, которые занимаются различными видами танцев. Средний возраст участников турнира – 65 лет, а самому старшему из них 85 лет.
Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно. Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
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