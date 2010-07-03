Танцевальный марафон "Московского долголетия" пройдет в "Сокольниках"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Танцевальный марафон для москвичей старшего поколения пройдет в парке "Сокольники" 25 июля. Он станет кульминацией отборочных соревнований по танцам в рамках программы "Московское долголетие", сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.
С 10:00 до 20:00 за главные призы марафона будут бороться 220 пар, которые занимаются различными видами танцев. Средний возраст участников турнира – 65 лет, а самому старшему из них 85 лет.
Соревнования пройдут в трех номинациях: "Любители", "Мастера" и "Формейшн". Последняя номинация – соревнования команд – предусматривает синхронное выступление 12–30 танцоров под латиноамериканские ритмы или европейские мелодии. По словам организаторов, командные соревнования "Формейшн" для старшего поколения в России пройдут впервые.
Завершит мероприятие телемост "Танцуй, Москва – танцуй, Россия", во время которого участники из нескольких российских городов одновременно исполнят зумбу. В этот день в "Сокольниках" надеются установить новый рекорд – провести самый массовый флешмоб среди танцоров старше 55 лет по программе Zumba gold.
Ранее сообщалось, что участник проекта "Московское долголетие" 59-летний Тигран Сарибекян похудел на 30 килограммов благодаря занятиям йогой и фитнесом. О бесплатных занятиях спортом в рамках программы он узнал в местной поликлинике.
Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно. Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.
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