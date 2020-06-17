Дом по программе реновации на улице Краснолиманской планируют ввести в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дом на 176 квартир планируют ввести в эксплуатацию в следующем году на юго-западе столицы по программе реновации. Об этом рассказали представители комплекса градостроительной политики и строительства города, передает Агентство "Москва".
"В районе Южное Бутово по адресу улица Краснолиманская, владение 21, началось строительство еще одного дома для переселения по программе реновации", – говорится в сообщении ведомства. По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас на данном объекте продолжаются подготовительные работы.
Так, в настоящий момент ведется устройство ограждения строительной площадки. "Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – уточнил Загрутдинов.
Разрешение на возведение жилого дома было выдано Мосгосстройнадзором. Отмечается, что постройка идет по новым санитарным и организационным требованиями по нераспространению коронавируса.
"Все специалисты в полном объеме обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами, на постоянной основе производится бесконтактная телеметрия", – обратил внимание председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Новый дом будет из двух секций переменной этажности 9-16 этажей.
Ранее сообщалось, что в Фили-Давыдкове начался демонтаж включенной в программу реновации пятиэтажки. Дом расположен на улице Олеко Дундича.
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