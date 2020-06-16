В Фили-Давыдкове начался демонтаж включеной в программу реновации пятиэтажки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Фили-Давыдково начали демонтировать очередную пятиэтажку по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Дом расположен на Олеко Дундича, 35, корпус 1. По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, освобожденный участок передадут под застройку по программе реновации.

Ранее жители этой пятиэтажки переехали в новый дом в том же районе. Они получили квартиры в новостройке на улице Малой Филевской, 22.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Программа по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года.

С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение. Квартиры в таких домах адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

