Велоэкскурсия в парке "Кузьминки-Люблино" пройдет 20 июня

Велоэкскурсия по природной территории "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке Москвы пройдет 20 июня, сообщает Агентство "Москва".
Маршрут по парку "Кузьминки-Люблино" интересен тем, что включает в себя сразу несколько тематических экскурсий.
Во время велопрогулки можно познакомиться с историей усадьбы, полюбоваться местной природой, узнать легенды парка, побывать в месте, где жил Петр I.
Для участия в экскурсии необходима предварительная запись по телефону и умение кататься на велосипеде. Старт назначен на 15:00 от дома 10 на улице Кузьминская.
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