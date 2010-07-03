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01:51

Велоэкскурсия в парке "Кузьминки-Люблино" пройдет 20 июня

город парки досуг

01:51

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Велоэкскурсия по природной территории "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке Москвы пройдет 20 июня, сообщает Агентство "Москва".

Маршрут по парку "Кузьминки-Люблино" интересен тем, что включает в себя сразу несколько тематических экскурсий.

Во время велопрогулки можно познакомиться с историей усадьбы, полюбоваться местной природой, узнать легенды парка, побывать в месте, где жил Петр I.

Для участия в экскурсии необходима предварительная запись по телефону и умение кататься на велосипеде. Старт назначен на 15:00 от дома 10 на улице Кузьминская.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ стартует сезон танцев. В честь юбилея выставки организуют более 20-ти бесплатных танцевальных мастер-классов. Всех желающих выучить зажигательные движения румбы, самбы, аргентинского танго и ча-ча-ча ждут на открытой веранде павильона "Дом культуры".

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город парки досуг

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