Выставка для выпускников пройдет в парке "Сокольники" 29 июня

Выставка "Открытый день приема" для выпускников девятых и 11 классов, где они смогут получить консультацию и подать документы на поступление в вуз, пройдет в столичном парке "Сокольники" 29 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Также на стендах разместят информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей.
"Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление. В зале с редакционной программой эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, а также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил", – говорится в сообщении.
Выставка будет проходить в павильоне №4.1 с 11:00 до 17:00. Посетить выставку могут бесплатно все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться.
Ранее эксперты назвали пять самых перспективных профессиональных направлений. Это – медицина, информационные технологии, дизайн, экономика и профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод.
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий ранее рассказал, что в вузе откроют четыре новых направления подготовки. Это "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" и "Химическая технология". По словам ректора, эти направления будут объявлены впервые.
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