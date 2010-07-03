Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:06

Выставка для выпускников пройдет в парке "Сокольники" 29 июня

город парки образование

12:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Открытый день приема" для выпускников девятых и 11 классов, где они смогут получить консультацию и подать документы на поступление в вуз, пройдет в столичном парке "Сокольники" 29 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на выставке организуют зону первичной консультации, где специалисты помогут выбрать учебное заведение с учетом талантов выпускника и результатов его экзаменов. Также на стендах разместят информацию об особенностях обучения и перспективах различных специальностей.

"Ребятам также предложат сразу подать документы на поступление. В зале с редакционной программой эксперты расскажут о популярных профессиях, различиях и преимуществах обучения в вузах, а также объяснят, что делать, если выпускник никуда не поступил", – говорится в сообщении.

Выставка будет проходить в павильоне №4.1 с 11:00 до 17:00. Посетить выставку могут бесплатно все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться.

Ранее эксперты назвали пять самых перспективных профессиональных направлений. Это – медицина, информационные технологии, дизайн, экономика и профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий ранее рассказал, что в вузе откроют четыре новых направления подготовки. Это "Медиакоммуникации", "Публичная политика и социальные науки", "Педагогическое образование" и "Химическая технология". По словам ректора, эти направления будут объявлены впервые.

Читайте также

город парки образование

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика