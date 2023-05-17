Столичный производитель поставил водоотводные лотки для реконструкции трассы М-4 "Дон"

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Московский производитель композитных материалов поставил около четырех километров водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон". Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Продукция столичного Нанотехнологического центра композитов достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог. Например, компания поставила четыре километра водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 "Дон", из них два километра уже установлены", – цитируют Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

До этого более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения компании установили на Центральной кольцевой автомобильной дороге ЦКАД-1, еще 9 смонтировали на ЦКАД-3. Руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов сообщил, что еще 2 километра материалов установят на участке трассы в ближайшее время.

Композитные водоотводные станки производителя имеют ряд преимуществ. Например, они обладают коррозионной стойкостью, небольшим весом и просты в установке.

Всего в рамках проекта ремонта трассы реконструируют два ее участка, которые расширят до четырех и шести полос. Движение по трассе планируют открыть в июне 2023 года.

Ранее аналитики агентства TelecomDaily протестировали на трассе М-4 "Дон" скорость мобильного интернета. Они преодолели участок в 1,5 километра и выяснили, что все сотовые операторы демонстрируют высокий уровень интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала во всех сетях составил 90,5 Мс, средняя скорость к абоненту – 39 Мб/с.

