Фестиваль "Москва встречает друзей" соберет юных музыкантов со всего мира

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Во вторник, 18 мая, в 19:00 стартует XVIII Международный фестиваль "Москва встречает друзей". Масштабный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова при участии ЮНЕСКО продлится до 1 июня.
Мероприятие будет посвящено медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
"Творчество участников фестиваля станет одой благодарности всем медикам, чей невероятный труд помог пережить это время. Пусть фестиваль будет тем глотком воздуха, который поможет исцелить раны и горести, которые принес нам этот непростой год. Открывая новые таланты по всей России, мы вернем веру в то, что жизнь и творчество способны преодолеть любые трудности", – отметил художественный руководитель Международного Благотворительного Фонда Спивакова и художественный руководитель фестиваля Петр Гулько.
На фестиваль было подано более 1 500 заявок. Организаторы отобрали около 500 детей из более чем 100 регионов России и 37 стран мира. Концерты с участием солистов-инструменталистов, вокалистов, танцоров и других представителей культуры и искусства будут проходить в онлайн и оффлайн форматах.
Открытие проекта состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки. На нем выступит Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. Кроме того, последний вручит приз "Милосердие" сотрудникам НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" (Коммунарка).
Торжественный концерт и выставка в Московском театре "Мастерская П. Н. Фоменко" завершат Международный фестиваль.
Фестиваль пройдет при поддержке правительства Москвы и департамента культуры города, администрации президента РФ, МИД, Организации Объединенных Наций, а также комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Ранее официальные букмекеры "Евровидения" назвали новым фаворитом песенного конкурса Италию. Страну представит рок-группа Maneskin с песней Zitti e buoni.
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