Выставка современных художников откроется в Подземном музее парка "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Подземном музее столичного парка "Зарядье" 20 мая откроется новая выставка современных художников. Выставка будет проходить в рамках проекта SOVRISK #напотоке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.
В новой экспозиции посетители увидят работы Димы Ребуса и Дмитрия Аске, а также новый NFT-арт от дуэта ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Фаяза Азизова и Артема Ткача. В условиях SOVRISK #напотоке Подземный музей стал пространством, где актуальный художественный процесс представлен постоянно в своей динамике и развитии", – говорится в сообщении.
Как уточняется, главными героями проекта являются современные художники. В часто сменяющихся экспозициях представлены живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт. Экспозицию можно посетить до 6 июня.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Москве реконструируют и возведут 15 объектов культуры. В ближайшее время открыть планируется новую сцену в театре "Уголок дедушки Дурова". В 2022 году ремонт закончится в Московском театре эстрады. Кроме того, преображение ждет Московский зоопарк. Там появится павильон "Ластоногие" и вход со стороны метро "Баррикадная". Параллельно идет подготовка документов для реконструкции оранжерейного комплекса музея-заповедника "Царицыно", а в Коммунарке построят фондохранилище для столичных музеев.
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