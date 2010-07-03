Москвичей призвали не садиться за руль до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Столичных водителей попросили отложить поездки на машинах до 20:00. Это связано с возможными заторами на дорогах, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В заявлении отмечается, что многие после работы поехали на дачи, поэтому на вылетных магистралях в сторону области плотное движение.

Кроме того, ведутся ремонтные работы на Волоколамском шоссе в районе МКАД, улице Люблинской и в центре. Отмечается, что после 20:00 на дорогах "будет попроще".

А что у нас сегодня? Пятница! Это значит, что все едут на дачи (погода крутая), поэтому плотно на вылетных в сторону области. Ещё дорожники копают на Волоколамке в районе МКАД, Люблинской ул. и в центре. Лучше всего отложить поездки до 20:00 тем, кто ещё не выехал. Будет попроще. pic.twitter.com/dGgzEU9qWF — ЦОДД (@gucodd) May 17, 2019



Ранее в ЦОДД заявили, что очаги аварийности в Москве появляются из-за превышения скорости. В связи с этим планируется оптимизировать работу 63 светофоров, создать новые островки безопасности и изменить скоростной режим на 16 улицах.