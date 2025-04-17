Свыше 230 тысяч загранпаспортов оформили москвичи через криптобиокабины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За пять лет москвичи оформили свыше 230 тысяч загранпаспортов нового поколения с помощью криптобиокабин в столичных центрах госуслуг. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Криптобиокабина позволяет пройти все этапы подачи заявления – от сканирования документов до снятия биометрических данных без визита к сотрудникам отдела по вопросам миграции ОМВД России. Первая такая кабина была открыта в 2020 году.

Сегодня воспользоваться услугой можно в большинстве московских офисов "Мои документы". Прием желающих ведется как по предварительной записи, так и в порядке живой электронной очереди при наличии свободных слотов. Изготовление паспорта занимает один месяц, в некоторых случаях – до трех месяцев.

Ранее Сергей Собянин пригласил разработчиков присоединиться к инновационному развитию столичной медицины. Выбранные цифровые решения будут применять в работе городских клиник.