Предмет охраны здания научной библиотеки МГУ утвердили в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные специалисты утвердили предмет охраны здания научной библиотеки МГУ имени Ломоносова, построенного в 1901 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

"Это важная часть исторического ансамбля университета на Моховой. <...> Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ", – приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Отмечается, что здание, расположенное по адресу Моховая улица, дом 9, строение 9, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В предмет его охраны вошли скульптурный и лепной декор, лестницы, интерьеры комнат, старинные двери и другие архитектурные элементы.

Ранее в Москве утвердили предмет охраны здания мемориального музея писателя Алексея Толстого на улице Спиридоновке, имеющего статус объекта культурного наследия. В него вошли оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!