Москвичи купили более 5 гектаров земли у города для строительства домов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первом квартале этого города москвичи приобрели 40 земельных участков общей площадью свыше пяти гектаров для строительства частных домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Большая часть этих участков (27) находится в Троицком административном округе, по словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Еще семь участков располагаются на юго-западе столице, два – на востоке и по одному – на северо-западе, северо-востоке, западе и севере города.

"Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у граждан высоким спросом. С начала 2023 года они приобрели у города 40 участков общей площадью более 5,1 гектара. Для сравнения: в первом квартале прошлого года был куплен 31 участок площадью почти 3,6 гектара", – сообщил он.

Для строительства частных домов москвичам предлагается несколько способов получения земли. Так, ее можно купить или оформить в аренду. На портале mos.ru опубликован список участков, которые доступны для покупки. Выбрав понравившийся участок, нужно обратиться с заявлением в столичный департамент городского имущества.

Ранее сообщалось о старте приема заявок на право реорганизации участка площадью свыше 15 гектаров бывшей промзоны Вагоноремонт, которая находится на Дубнинской улице Москвы.

До этого руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что город выставил на торги шесть участков для строительства частных домов в ТиНАО.

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