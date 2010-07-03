Второй сезон проекта "Встречи с писателями" стартует в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Встречи с российскими и зарубежными писателями состоятся в рамках акции "Библионочь" в 45 библиотеках столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Гости смогут пообщаться как с начинающими, так и с уже именитыми авторами – представителями Союза писателей России, победителями и лауреатами литературных премий.

В субботу, 20 апреля, планируют провести несколько десятков встреч. Они дадут старт второму сезону проекта “Встречи с писателями”. Всего до конца года готовят свыше 100 таких мероприятий.

В частности, в Центральной детской библиотеке имени Гайдара можно будет побеседовать с писателем Олегом Роем – автором более 60 романов и 30 книг для детей, включая такие произведения, как "Домовой" и "Обратная сторона Луны". Читателей также ждут в библиотеке № 266 в Переделкине, где пройдет встреча с лауреатом премии имени Корнея Чуковского, детским писателем Артуром Гиваргизовым.

Еще несколько встреч запланировано в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова. Например, в 17:00 писатель и журналист Дмитрий Глуховский и директор Музея Булгакова Петр Мансилья-Круз ждут посетителей на встречу в формате беседы. На мероприятие нужно предварительно зарегистрироваться. А в 20:00 Некрасовка приглашает пообщаться с британским журналистом и писателем Уиллом Сторром, который расскажет о своей книге "Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет".

В библиотеке № 13 имени Чернышевского будет читать стихи лауреат фестиваля молодых поэтов "Мцыри" Анастасия Лукомская. Она также проведет для гостей мастер-класс по видеопоэзии. Кроме того, в библиотеке № 34 имени Вознесенского можно будет задать вопросы писательнице Марине Москвиной, которая стала финалистом премии "Ясная Поляна".

Ранее Сергей Собянин пригласил жителей столицы на "Библионочь" в субботу, 20 апреля. В этом году к акции присоединились новые площадки. Кроме того, партнеры готовят скидки на книги, рассказал мэр.

Программу "Библионочи" выбрали сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин". Наибольший интерес горожане проявили к встречам с писателями и презентациям книг.