В "Библионочь" вернуть просроченные книги можно будет без штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина
Библиотеки столичного департамента культуры простят должников в рамках акции "Библионочь", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о читателях, не сдавших книги вовремя, из-за чего им грозит штраф.
Все 440 городских библиотек будут принимать просроченные книги согласно графику работы в день акции "Библионочь" – 20 апреля.
Те, кто потерял библиотечные книги, тоже могут получить "амнистию". Для этого нужно отдать книгу того же формата, литературного направления, желательно того же автора, в хорошем состоянии.
Книги выдаются на месяц. Однако читатель может продлить срок еще на столько же, для этого следует позвонить и уведомить сотрудника библиотеки. Эту процедуру можно повторить дважды.
Программу "Библионочи" выбрали горожане на портале "Активный гражданин". Почти каждый третий из них посчитал, что необходимы встречи с писателями. Посетителей ждут также спектакли, концерты, квесты, мастер-классы.
В этом году всероссийская акция будет носить название "Ночь главных героев": мероприятия "Библионочи" посвятят известным героям книг и фильмов.
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