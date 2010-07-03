Москвичи выбрали программу "Библионочи"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Активные граждане" выбрали программу "Библионочи-2019". К этой акции присоединятся библиотеки, книжные магазины, музеи, арт-пространства и культурные центры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году она пройдет 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах. В голосовании участвовали более 175 тысяч человек. Почти каждый третий из них посчитал, что в программе нужны встречи с писателями. За презентации книг проголосовали почти 15% участников, мастер-классы хотели бы посетить 12% участников, 5% выбрали лекции, чуть больше 6% посчитали, что программу "Библионочи" должны разрабатывать специалисты.

Более 1000 участников прислали свои пожелания по программе акции, в их числе – чтение классической литературы знаменитыми артистами, викторины и конкурсы по книгам, экскурсии по литературным местам столицы.

Выбирать программу "Библионочи" в феврале москвичей приглашал Сергей Собянин.