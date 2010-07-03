Москвичи выбрали программу "Библионочи"

"Активные граждане" выбрали программу "Библионочи-2019". К этой акции присоединятся библиотеки, книжные магазины, музеи, арт-пространства и культурные центры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этом году она пройдет 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах. В голосовании участвовали более 175 тысяч человек. Почти каждый третий из них посчитал, что в программе нужны встречи с писателями. За презентации книг проголосовали почти 15% участников, мастер-классы хотели бы посетить 12% участников, 5% выбрали лекции, чуть больше 6% посчитали, что программу "Библионочи" должны разрабатывать специалисты.
Более 1000 участников прислали свои пожелания по программе акции, в их числе – чтение классической литературы знаменитыми артистами, викторины и конкурсы по книгам, экскурсии по литературным местам столицы.
Выбирать программу "Библионочи" в феврале москвичей приглашал Сергей Собянин.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.