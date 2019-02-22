Собянин пригласил москвичей выбрать мероприятия "Библионочи"

Сергей Собянин пригласил участников проекта "Активный гражданин" проголосовать за мероприятия "Библионочи". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил, что "Библионочь" пройдет в столице в конце апреля. "Расскажите на портале "Активный гражданин", что вы хотите видеть в программе акции", − обратился мэр к москвичам. По его словам, горожане могут выбрать из множества вариантов, включая лекции, выставки, мастер-классы, спектакли, а также встречи с писателями и презентации книг.
В этом году московская #Библионочь пройдет в конце апреля. Расскажите на портале @citizenmoscow, что вы хотите видеть в программе акции. На выбор: лекции, выставки, мастер-классы, спектакли, встречи с писателями и презентации книг. Ваш вариант? #АГhttps://t.co/KOhXEWvH1X
Ежегодная акция "Библионочь" проходит по всей России. Библиотеки, книжные магазины, музеи и различные арт-пространства открыты для посетителей допоздна.
В прошлом году московские библиотеки в рамках акции "Библионочь" посетили около 70 тысяч человек. В мероприятиях принимали участие порядка 500 учреждений культуры. А местом открытия "Библионочи" в честь 200-летнего юбилея со дня рождения Ивана Тургенева стала библиотека-читальня его имени.
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