Собянин пригласил москвичей на "Библионочь"

Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на "Библионочь" 20 апреля. Об этом мэр написал в Twitter.

Градоначальник отметил, что в этом году к акции присоединились новые площадки, а партнеры готовят скидки на книги.

Мероприятия "Библионочи" выбирали сами горожане на портале "Активный гражданин". Больше всего москвичи ждут встречи с писателями и презентации книг.

В этом году "Библионочь" пройдет 20 апреля в библиотеках, книжных магазинах, музеях и арт-пространствах. В голосовании участвовали более 175 тысяч человек.