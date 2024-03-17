Гостей фестиваля "Московская Масленица" до 14:00 угостят бесплатными блинами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 17 марта, в столице завершается фестиваль "Московская Масленица". В последний день фестиваля гостям площадки на Площади Революции с 12:00 до 14:00 будут раздавать бесплатные блины. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На 29 площадках фестиваля подготовили обширную развлекательную программу. Все желающие смогут попробовать блины по старинным рецептам и посетить мастер-классы по народным ремеслам, а также увидеть представления по мотивам известных сказок.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит с 11 по 17 марта. Гости могут познакомиться с традициями празднования Масленицы в разных регионах России. На фестивальных площадках также проходят мастер-классы по гончарному и столярному делу, кулинарные занятия, ледовые шоу, выступления музыкальных коллективов.

Ранее москвичам рассказали о культурной программе на фестивале "Московская Масленица" 17 марта. В частности, в воскресенье пройдет мастер-шоу по обработке металла и дерева в Камергерском переулке, праздничное ледовое шоу "Масленица" на площади Революции, концерт русских народных песен в Камергерском переулке и другие мероприятия.

Более 50 видов блинов подадут на фестивале "Московская Масленица"