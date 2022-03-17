Путепровод через МКАД реконструируют на юго-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Путепровод через МКАД реконструируют на Верхних Полях, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы ведутся в рамках масштабного проекта по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.

В настоящее время, помимо реконструкции путепровода основного хода, ведутся работы по строительству эстакад, перекладке теплосети, дождевой канализации и устройству временных съездов.

Всего в рамках проекта планируется построить и реконструировать около 15,8 километра дорог. Это позволит разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД и обеспечит выезд автомобилистов с Южной рокады.

Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра. Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.