Московский экспортный центр примет заявки на 10 международных выставок 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Московский экспортный центр организует участие столичных компаний в 10 международных выставках.

На портале мэра и правительства столицы отмечается, что мероприятия пройдут в Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане.

"Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия", – отметила Сергунина.

Заммэра напомнила, что продукцию и услуги компании представляют под брендом Made in Moscow с 2017 года. За пять лет участниками данной программы стали более 1,3 тысячи столичных компаний.

Представители столицы в текущем году смогут выступить на выставках IT-технологий, электроники и электротехники, строительной отрасли, производства одежды и анимационных проектов, а также в некоторых других. По возможности мероприятия проведут в очном формате.

Московский экспортный центр полностью берет на себя финансирование деловой части организации выступления столичных компаний. В частности, к этому относятся аренда выставочной площади и регистрационный взнос.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что столичные предприятия успешно находят международных партнеров благодаря участию в выставках.

Так, производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ по итогам выставки The Big 5 в Дубае. Еще одной компании удалось запустить продажи ксеноновых установок для дезинфекции воздуха в Румынии.

Подать заявку на участие в программе Made in Moscow в 2022 году можно на сайте Московского экспортного центра.

Ранее Наталья Сергунина рассказала об объемах реализации отечественных продуктов питания на продовольственных рынках Москвы. По ее словам, товары доставляют из 75 регионов России.

