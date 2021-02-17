Завершена реконструкция Детского музыкального театра юного актера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение
Реконструкция Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко завершилась. Мосгосстройнадзор разрешил ввод здания в эксплуатацию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В обновленном здании построены репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные комнаты. Размещенный в здании учебно-репетиционный комплекс включает вокальные классы, репетиционные залы и учительские комнаты. Кроме того, в здании предусмотрены медпункт и кафе.
Отмечается, что реконструкция театра проводилась за счет средств городского бюджета. Специалисты провели кропотливую работу для сохранения его исторического облика.
Ранее сообщалось, что в Москве реконструируют Симоновскую набережную. Реконструкция затронет участок протяженностью порядка 2,6 тысячи квадратных метров. На обновленной набережной появятся новые площадки для отдыха, тротуары и велодорожки. Также там предусмотрят террасы и площадки летних кафе.
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