Завершена реконструкция Детского музыкального театра юного актера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Реконструкция Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко завершилась. Мосгосстройнадзор разрешил ввод здания в эксплуатацию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В обновленном здании построены репетиционные помещения, зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные комнаты. Размещенный в здании учебно-репетиционный комплекс включает вокальные классы, репетиционные залы и учительские комнаты. Кроме того, в здании предусмотрены медпункт и кафе.

Отмечается, что реконструкция театра проводилась за счет средств городского бюджета. Специалисты провели кропотливую работу для сохранения его исторического облика.

Ранее сообщалось, что в Москве реконструируют Симоновскую набережную. Реконструкция затронет участок протяженностью порядка 2,6 тысячи квадратных метров. На обновленной набережной появятся новые площадки для отдыха, тротуары и велодорожки. Также там предусмотрят террасы и площадки летних кафе.