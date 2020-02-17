Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными. Нововведения вступили в силу с 17 февраля, информирует пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Так, 29 парковок стали платными в пределах Третьего транспортного кольца и 9 – за пределами МКАД.
"Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.
Заплатить за парковку машины теперь необходимо в районах Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.
Также сообщается, что с понедельника на ряде улиц в пределах ТТК повышаются тарифы на парковку, на некоторых цены будут снижены. При этом размер максимального тарифа остается прежним – 380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время – 200 рублей в час.
С настоящего момента максимальная плата применяется на 330 улицах. На них оплачивать парковку необходимо и по воскресеньям при условии, когда на остальных улицах зоны платных парковок стоянка бесплатная. Обычный и пониженный тарифы в пределах ТТК будет действовать теперь лишь на 426 участках вместо 800.
Дифференцированный тариф будет впервые применяться за пределами Садового и до Третьего кольца. В частности, установятся цены 50 рублей за первые полчаса, 150 рублей – за каждый последующий час.
Ранее сообщалось, что инвалиды третьей группы смогут пользоваться бесплатными парковками. Льготы касаются только тех, кто имеет "ограничение способности к самостоятельному передвижению".
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