Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы стали платными. Нововведения вступили в силу с 17 февраля, информирует пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Так, 29 парковок стали платными в пределах Третьего транспортного кольца и 9 – за пределами МКАД.

"Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти.

Заплатить за парковку машины теперь необходимо в районах Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Также сообщается, что с понедельника на ряде улиц в пределах ТТК повышаются тарифы на парковку, на некоторых цены будут снижены. При этом размер максимального тарифа остается прежним – 380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время – 200 рублей в час.

С настоящего момента максимальная плата применяется на 330 улицах. На них оплачивать парковку необходимо и по воскресеньям при условии, когда на остальных улицах зоны платных парковок стоянка бесплатная. Обычный и пониженный тарифы в пределах ТТК будет действовать теперь лишь на 426 участках вместо 800.

Дифференцированный тариф будет впервые применяться за пределами Садового и до Третьего кольца. В частности, установятся цены 50 рублей за первые полчаса, 150 рублей – за каждый последующий час.

Ранее сообщалось, что инвалиды третьей группы смогут пользоваться бесплатными парковками. Льготы касаются только тех, кто имеет "ограничение способности к самостоятельному передвижению".